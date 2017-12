More Rial se probó la camiseta del equipo de su nuevo novio y le dedicó un tierno mensaje

Después de una semana de muchas emociones fuertes, Morena Rial encontró otra vez la paz. Está en algo con un jugador del Cañuelas F.C. y esa ilusión la ayuda a olvidar el mal trago de su abrupta separación de Martín Casar, con quien vivió una intensa historia de amor de un año.



El nuevo afortunado se llama Enrique Sánchez (le dicen Kike), tiene 22 años y, casualidades de la vida, también es cordobés como Casar.



More aún no blanqueó un noviazgo - es todo muy reciente- pero sí se mostró muy afectuosa con el muchacho. Además, dio un paso clave: ya se calzó la camiseta del "Rojo", una clara señal de que ahora juega para ese equipo. En Instagram mostró orgullosa el regalito que recibió y confesó que tiene sentimientos por Kike.



Primero lució la camiseta del tambero con una clásica selfie en el ascensor junto a una amiga. More se independizó este año y vive en un departamento en Palermo, que hasta hace poco compartía con su ex.







Luego le dedicó un tierno posteo al futbolista, con un "te quiero", corazoncito y todo. ¿Qué opinará Martín Casar de que Morena lo olvidó tan rápido?