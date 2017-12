El Senado decidirá si trata o no el desafuero a Cristina este año

A partir del pedido de desafuero a la ex presidente y electa senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, que el juez federal Claudio Bonadio envió al Senado, la gran pregunta es ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir a partir de ahora?

En este sentido, el senador nacional por Salta, Rodolfo Urtubey, explicó por FM Aries que, en primer lugar, la Ley de Fueros Nº 25320 no requiere el desafuero para seguir una causa penal a un funcionario o a un legislador. “Esto que quiere decir, que un juez puede avanzar contra un legislador en una causa penal en todas las instancias, inclusive procesamiento, elevación a juicio, juicio oral y condena, pero no lo puede detener,” aclaró.

En este caso en particular, el magistrado realiza el pedido en un estadio muy anterior para poder dictar una prisión preventiva a la ex mandataria, por lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá examinar cuales fueron los fundamentos. “Nosotros como legisladores, vamos a evaluar si eso es procedente y si es necesario el desafuero o no,” detalló.

Asimismo, insistió en que no se trata de una cuestión en la que deba intervenir el Poder Ejecutivo, en este caso en manos del presidente Mauricio Macri. “Esto entre el juez y el senado, no hay otra intervención de poderes. Este es un juez que manda un oficio y le pide al senado un desafuero,” subrayó.

Finalmente, indicó que será el propio Senado el que evalúe constituir la comisión ahora en periodo extraordinario o se va a constituir cuando se inicien las sesiones el próximo año. “A partir de esa constitución corren los 60 días para emitir dictamen y luego los 180 para el pleno, la totalidad del senado se pronuncie,” remarcó.