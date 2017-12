Cristina Kirchner: “Esto es una gran cortina de humo”

La ex presidente consideró que se trata de una causa inventada, sobre hechos que no existieron y apuntó directamente contra el presidente Mauricio Macri. “Es el responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición,” dijo.

Luego que el juez federal Claudio Bonadio dictara la prisión preventiva contra la ex presidente de la Nación y pidiera su desafuero al Senado, Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación.

Rodeada de legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, comenzó su alocución agradeciendo a todos los sectores, de diferente bandería política, que se solidarizaron con su situación.

“Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el estado de derecho sino que buscan provocar daños personal y político a los opositores. No hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio y el presidente lo saben,” dijo durante su mensaje a los medios de comunicación.





En este sentido, acusó directamente al presidente Mauricio Macri de ser el responsable de una organización política y social para perseguir a la oposición. “Esto es una cortina de humo que pretende la de intimidar, asustar, tapar el hecho de que se está fracaso en las políticas económicas del gobierno y provocar,” disparó.

Asimismo, opinó que lo que verdaderamente quieren es que su voz no esté en el Senado. “No nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar y que tampoco vamos a dejarnos provocar. Quiero decirle a Macri que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta,” expresó.