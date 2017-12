Compartiendo pequeñeces

Seguramente van a creer cuando lean este artículo; que estoy escribiendo frivolidades ante tantas situaciones que hoy nos tocan vivir. Pero no; justamente deseo transmitir que podemos encontrar el lado B a tanta angustia, frustraciones, desencantos que transitamos a lo largo de nuestros días. Los invito a leer y contarme que sintieron y si se animan a descubrir, a descubrirse desde otra óptica.

Últimamente hablamos de cambios de hábitos y de buscar en forma permanente nuestro bienestar. De como llegar ese punto de Bienestar no solo físico sino tambien espiritual.

Muchos de nosotros, nos dimos cuenta que sentirnos bien desde adentro hacia fuera cambia nuestra percepción de las cosas. ¿Fácil?; para nada!, fundamental querer sentirse bien y en plenitud.

Busquemos y observemos a nuestro alrededor, esas cosas que tenemos y no valoramos. Soñemos y trabajemos en aquellos sueños que nos provocan felicidad y plenitud. Tener por tener no es beneficioso es más puede angustiarnos el querer más y más. Y podría surgir el sentimiento de frustración.

Les quería contar que la felicidad en las pequeñas cosas, en Dinamarca se denomina Hygge en nuestro país aun no hay un nombre definido claramente.

La felicidad en las pequeñas cosas es un tema que viene dando vueltas en mi interior y me despierta curiosidad. Somos de creer que para ser felices tienen que sucedernos cosas realmente grandes o importantes para decir: Que feliz soy!. Y tengo que contarles que claramente no es así. Hay situaciones, hechos, momentos que nos producen una felicidad absoluta y que no sabemos identificar.

La felicidad o el encontrar placer en las pequeñas cosas es descubrirla incluso en nuestro hogar. Para que comprendan hacia donde voy; pasarla bien por ejemplo es estar tapada hasta la nariz con una taza de te o café y un buen libro en el mejor rincón de nuestra casa. O disfrutar de los rayos de sol ingresando por la ventana de tu cuarto o contemplando ese cielo azul que una mañana de primavera, te sorprendió. Esto es Hygge es una tendencia de siempre solo que hoy por hoy se habla mas y hasta se han escritos libros que explican que es y en que consiste esta tendencia.

Podría decirles que ser Hygge es también hacer fiaca; permitirnos esos momentos de tranquilidad, relax, de hacer cosas que nunca hacemos…. Compartir una buena cena con amigos, una película en el cine con hermanos, una cena a la luz de las velas con tu pareja, compartirte a vos misma saliendo a caminar, admirando un atardecer, meditando, escuchando buena música…… distintas formas de ser feliz disfrutando de las pequeñas cosas.

En estos tiempos de calor podemos proponernos disfrutar del jardín de casa o el parque cercano, descansar la piernas, contemplar el cielo, absorber el aroma de las flores, ingerir aguas saborizadas naturalmente o jugos naturales que nos acompañen en ese momento sin hijos tal vez, porque estos momentos Hygge es sin ellos, compartiendo con amigos o en pareja. Con media hora nos súper alcanza. Permitidos, permitirse!, tambien estar en soledad.

Tener presente que lo que le gusta a uno no necesariamente debería gustarle al otro. Se disfruta a la manera y necesidades de cada uno. Logramos nuestro bienestar como podemos. Lo importante: encontrarlo.

Y saber, que siempre se puede encontrar esos pequeños momentos en donde disfrutamos de las pequeñas o grandes cosas de la vida, compartir de a dos silencios que dicen mucho o en soledad una taza de un rico té . Esos momentos en donde sentimos.

Consejo: Saquemos lo mejor de nosotros, día a día

Por Flor Zumaeta