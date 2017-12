Piden donar sangre en diciembre

FM Profesional/ El Centro Regional de Hemoterapia de Salta realiza una campaña de donación de sangre durante el mes de diciembre. Las donaciones se pueden realizar en el propio el Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 de lunes a viernes, de 7 a 17, y los sábados y feriados, de 7 a 12.

La sangre no se puede fabricar y que solo puede obtenerse de aquellas personas que solidariamente la donan para ayudar a quienes la necesitan para poder vivir.

Asimismo, el móvil de donación de sangre se instalará el día jueves 14 de diciembre en el Hospital Papa Francisco; el sábado 16 frente a la Municipalidad de Vaqueros; y el jueves 21 frente al Hospital Público Materno Infantil.

El aporte es gratuito y podrán donar sangre las personas mayores entre 18 y 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas.