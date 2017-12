Carrió desafía a Macri con la reforma previsional

Ámbito Financiero/ Los diputados nacionales que integran el bloque de la Coalición Cívica ARI, encabezados por Elisa Carrió, adelantaron su respaldo parcial a la reforma previsional, que la Cámara baja comenzará a debatir la semana próxima, aunque aseguraron que continuarán discutiendo en particular la iniciativa, sobre todo el momento en que empezará a regir la nueva fórmula de cálculo de haberes.



La bancada, integrada a partir de la renovación parlamentaria por 10 legisladores nacionales, se reunió por primera vez con su nueva conformación y analizó los alcances del proyecto sancionado por el Senado que establece un nuevo mecanismo para actualizar los haberes jubilatorios, que el oficialismo aspira a convertir en ley entre el 20 y 22 de diciembre. "Apoyamos la iniciativa en general, pero vamos a discutirla en particular desde la semana que viene, especialmente el momento en que comenzará a regir la nueva formula de cálculo", sostuvieron los legisladores del espacio que conduce Elisa Carrió.



Según se informó en un comunicado de prensa, "se comenzaron a estudiar cuestiones relativas al momento en que empezaría a funcionar la nueva fórmula de cálculo, a efectos de entender si se produce o no un desfasaje". No obstante, los diputados del espacio liderado por Carrió consideraron que la nueva fórmula "da más seguridad y previsibilidad ya que se toma el número de la inflación y los salarios como variables de actualización con un ajuste trimestral".



Tras la reunión, que se realizó en la oficina del bloque de la CC ARI de la Cámara baja, los legisladores acordaron reunirse nuevamente la semana próxima para seguir estudiando la iniciativa.



La reforma previsional, ya votada en el Senado, deberá ser convertida en ley en la Cámara de Diputados. Por eso ayer Marcos Peña confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias.



En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el ministro coordinador señaló que la sesiones extraordinarias serán "hasta el 31 de diciembre" y anticipó que "muy probablemente habrá otra convocatoria para febrero". "Si hay temas que no están en éste (decreto), muy probablemente estarán en la próxima", manifestó el referente del PRO, quien reconoció que "tal vez haya temas que estén en éste y que no se lleguen a tratar y que se tratarán en febrero o en extraordinarias".



En ese contexto, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT que conduce el dirigente bancario Sergio Palazzo reclamó a la conducción de la CGT la urgente "reanudación" del Comité Central Confederal (CCC) que sesionó el 4 de octubre último para que el consejo directivo de la central obrera informe respecto de la ejecución de las decisiones entonces adoptadas y sobre "el resultado de las negociaciones realizadas con el Gobierno en relación con la reforma laboral y otros temas pendientes, como el de las obras sociales".



Una carta del espacio gremial dirigida a la CGT y firmada por Palazzo y Héctor Amichetti (gráficos) y Horacio Ghilini (docentes privados), afirmó que la reforma laboral -cuyo tratamiento fue postergado en el Senado hasta el año próximo- debe ser analizada en el Confederal de forma previa a cualquier nueva gestión que realice el consejo directivo. "Ya que la conducción de la CGT rechazó de forma pública las reformas previsional y tributaria, la CFT desea mancomunar esfuerzos con el plan de acción que decida implementar para impedir que esos proyectos sean ley. Las tres iniciativas oficiales perjudican los intereses de los trabajadores, jubilados y pensionados y del pueblo en su conjunto, porque son contrarias al artículo 2 (incisos b y c) del Estatuto de la central", dijo.



Esos incisos del Estatuto de la CGT determinan como objetivos "el mejoramiento de las condiciones de vida y/o la incorporación de cláusulas que garanticen esa realidad a los trabajadores", y aseveró que así se expresaron varias delegaciones de la central obrera.