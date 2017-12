"Le garantizo a la expresidenta que el Senado tratará el desafuero con absoluta responsabilidad"

Ámbito Financiero/ "Le queremos garantizar a la expresidenta que va a ser tratado con absoluta responsabilidad y de acuerdo al estado de Derecho", dijo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aunque destacó que "todo el mundo es responsable de lo que hace y no hace, y la ley es la ley".



En declaraciones a radio Mitre, Pinedo descartó que el tema vaya a ser eludido por la comisión del Senado: "No me imagino esa posibilidad. Habrá un análisis, una discusión y un dictamen".



A la vez, el senador nacional de Cambiemos rechazó los dichos de los dirigentes kirchneristas que aseguran que están siendo "perseguidos" por el Gobierno.



"Toda esa gente dice que no están siendo víctimas de una acción judicial, sino de una persecución política por parte del Gobierno. Y el Gobierno tiene que generar condiciones para que todos creamos en el Estado, que es democrático y de Derecho. No tenemos que entrar en ese juego. Que hablen los jueces, que digan lo que tienen que decir y cada poder se ocupará de los suyo", destacó.



Al respecto, señaló que las acusaciones contra el presidente Mauricio Macri y el Gobierno "es una cosa tan absurda, grosera y mala para la Argentina" que complica la llegada de inversiones y la creación de empleo.



Y añadió: "Es una enormidad. Creo que no hay que caer en ese juego tan lamentable. Es una barbaridad, un daño grande a la Argentina decir ese tipo de cosas".



En los días previos, a través de su cuenta de Twitter, Pinedo había expresado que "no se trata de hacer política partidista sino de que funcionen las instituciones bien, ése es el cambio".



Los senadores tienen un plazo de 60 días para que la Comisión estudie el tema y 180 días para que se pronuncie el pleno de la Cámara alta, de acuerdo a la Ley de Fueros.



La ley 25.320, conocida como Ley de Fueros, es la que plantea el plazo de 180 días para que la Cámara correspondiente se expida cuando la Justicia solicita el desafuero de un legislador. El trámite demandaría sin embargo varios meses, ya que aún no se formó la nueva comisión de Asuntos Constitucionales, que cambiará estos días de conformación por la renovación parlamentaria de medio término.



La comisión elevará su fallo al Senado, donde necesitará el voto de dos tercios de los legisladores para ser aprobado.



También señala la ley que, aún si el Congreso rechaza el desafuero "el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión", lo que incluye citaciones, juicio e incluso condena.