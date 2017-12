Tips para cuidarte durante las despedidas y fiestas de fin de año

Comenzó la época de compartir reuniones familiares, de despedidas, de fiestas, y de los grandes atracones. Por eso, brindamos 10 tips para que recuerden que no es todo o nada y podemos encontrar un montón de opciones para los que no quieren perder esa rutina saludable o ese cuerpo que tanto les ha costado construir durante todo el año. No hace falta dejar de disfrutar ésta época tan importante del año, en la que se presentan muchas oportunidades en las que podes comer de más, provocando un aumento de peso.

1) El consejo principal es: elegir que comer durante toda la cena sin prohibiciones pero con moderación, achicando todo lo posible el tamaño de la porción y no saciándote con el exceso. Esta es una decisión que se debe tomar antes de empezar.

2) Servirte un solo plato de comida, sin repetición y escuchar al cuerpo cuando dice basta, ya que muchas veces tenemos decidido comernos todo sin importar nuestras sensaciones. No comamos con la emoción.

3) Es importante como armar el plato, así que llegado el momento de elegir hay que completar la mitad del plato con verduras, como rúcula, espinaca, tomate, cebolla, espárragos o brócoli. Esto es fundamental: la mitad del plato debe ser verde, lleno de vegetales que equivalgan a dos puños de la mano. Cuando sirvas la proteína, que en este caso es la carne, el pavo, vitel toné, pollo relleno o el asadito, intentar que ocupe solo un cuarto del plato. Y por último, cuando agregamos los carbohidratos, tratar de que sean legumbres y sino arroz, arroz integral, o puré de papas o batata y ocupe el cuartito restante del plato. Hay que recordar que evitar los hidratos de carbono de la alimentación trae grave consecuencias para la salud, es absolutamente improbable que se pueda sostener y además no es una tendencia que aporte beneficios a largo plazo.

4) Lo mejor que se puede hacer es comer despacio, aprovechar el momento, la charla. Intentar disfrutar de la sociabilización sacándole el foco a la comida y la bebida. Si comemos más lento, nos llenamos más rápido y no sentimos ganas de seguir picando y picando.

5) No olvidar los pasos y rutina de ejercicios físicos. Así se reducirá la ansiedad y esas ganas de comerse todo. Diciembre no es un mes para dejar de ejercitar o de perdernos por completo. Intentar cumplir tus 10.000 pasos diarios para mantenerse activo.

6) Bebidas alcohólicas: Pueden tomarse la copita de vino tinto, esta bebida está llena de antioxidantes, nos hace vernos más lindos y no nos aporta tantas calorías. Pueden tomarse 1, pero la servimos y la utilizamos de compañera durante toda la noche. Recuerden que las calorías del alcohol suelen hacer estragos en nuestros cuerpos por lo tanto intentaremos evitar el consumo exagerado del mismo.

7) No olvidar siempre de tomar agua, así se tenga un trago o copita de vino. Siempre elegir el agua como la bebida principal para la cena.

8) El postre: ¡Que tema tan importante! Éste es el momento donde uno cree que debe decir NO, es el momento de lo prohibido, de lo no debido, pero esto no ayuda a nuestra conducta ya que si no lo comemos, nos quedaremos pensando en el deseo y mañana comeremos el doble. Así que no digamos que no. La estrategia es compartirlo y así disfrutarlo de a dos y se reduce el tamaño de la porción.

9) ¿Qué hacer el día siguiente de la cena? Se puede tomar un jugo verde détox. ¿Cómo se hace?: 1 taza de té verde, 1 puñado de espinacas, el jugo de 1 limón, unos trocitos de ananá, 1 cucharada de chía, stevia a gusto y 1/2 cucharada de Jengibre.

10) Lo ideal es que los días anteriores y posteriores a tantas reuniones consecutivas, se realice un plan alimentario rico en frutas y verduras, no olvidar hidratarse y no abandonar el ejercicio físico, para elegir los momentos en los que nos daremos los gustitos disfrutando del placer, no solo de comer sino de compartir con los que más queremos.