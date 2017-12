Escracharon en las redes a Charlotte Cannigia sin Photoshop

Charlotte Caniggia sigue siendo noticia, esta vez no por una nueva separación (y luego reconciliación) con su chico, Lhoan, quien ya encontró refugio en otros brazos: una joven morocha parte del staff de bailarinas del Bailando, sino por una nueva foto que causó revuelo.



Como todos sabemos, Charlotte es fanática del Photoshop, ya que todas las fotos que sube a sus redes sociales se nota algún retoque estético, pero al parecer, esta vez se le fue la mano y la cuenta de Instagram @followthecaravana, la mandó al frente.



Charlotte Shantal se muestra a gusto con su imagen, luego de haber pasado por el cirujano simultáneas veces, ya que es el deporte no es lo suyo. Recordemos que su paso por el Bailando, comentó una frase por la cual fue duramente criticada: "No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme! Garpo y ya está, me sacan la grasa de una".



Dueña de sus curvas exuberantes, la hermana de Alexander, dijo en una entrevista televisiva que si bien se ha operado varias veces, no es "adicta a las cirugías".





Charlotte Caniggia juega con su imagen ?Foto: Instagram @chcaniggia



"No tengo tantas operaciones. Hace 4 años que no me hago nada. La prensa exagera. No soy adicta a las cirugías como Luciana Salazar o tantas otras chicas del medio que se operan a full, mucho más que yo", explicó.



Lo cierto es que la cuenta @followthecaravana se encargó de mostrar cuál es su verdadero cuerpo y cuál es la imagen que pretende vender en sus redes sociales. ¿Qué dirá Charlotte ahora?



MIRA MAS ABAJO LA FOTO: