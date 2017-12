Tomá una cucharada de miel cada noche antes de dormirte y bajá dos kilos para Navidad

La Dieta de la Miel aprovecha los poderes de la miel para desencadenar cambios metabólicos que permiten quemar grasa mientras se duerme. No hay que contar calorías, no es una dieta de alimentos caros, no es un plan severo de morirse de hambre y promete perder fácilmente y en 10 días esos 2 kilos que sobran.



El programa de la miel es el resultado de la investigación de toda una vida del nutricionista Mike McInnes.



Descubrió que la combinación única de los azúcares naturales de la miel lo convierten en un alimento casi perfecto para perder peso.



Al tomar una cucharada grande de miel antes de acostarse, los mecanismos del cerebro que encienden los antojos de azúcar se apagan por completo.



Las pruebas realizadas por los laboratorios de la investigación médica en Dubai muestran como una cucharada de miel parece reducir los niveles de azúcar en la sangre, en lugar de criarlos como lo haría una cucharada de azúcar blanco.