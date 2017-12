Estafas telefónicas: Con estas desopilantes respuestas, los abuelos evitan el engaño

Son las 2.40 y en la casa de doña Marta A., en la zona de villa Belgrano, suena el teléfono. La abuela, que siempre está atenta, no lo deja sonar mucho y corre a atender. Cuando apenas logra poner el auricular en su oreja, del otro lado escucha una voz ronca y llorosa, de mucha angustia. “Mamá, mamá. Me tienen secuestrada”, dice esa voz. Marta, abrumada intenta saber quién es, pues tiene dos hijas. Cuando pregunta, la voz de la mujer llorosa desaparece y en su lugar escucha el timbre de un hombre, medio porteño, quien sigue su libreto: “Tengo a tu hija y la voy a matar sino me das dinero”.





Marta, aún preocupada, insiste en saber cuál de sus dos hijas. “Vos debes saber”, improvisa el estafador, quien comenzaba ya a fastidiarse por la instancia de su víctima, quien, al mejor estilo de “Mama Cora”, personaje interpretador por Antonio Gasalla en el filme Esperando la Carroza, comienza a interrumpir al hombre que intentaba avanzar con la maniobra. “Pero dónde la tenés”, volvió a indagar la abuela, de 72 años.





El timador, ya con un tono de voz molesto, intenta amedrentarla. “Afuera hay dos hombres… están esperando que le des el dinero”. Marta, entonces, responde una frase armada, pero atinada para el momento: “Cuál dinero, si yo soy jubilada, no me alcanza ni para llegar a fin de mes”.





Marta, sin dejar hablar al estafador, siguió contándole su miseria y los malabares que debe hacer para que le rinda el sueldo. En un intento por retomar el control, el embaucador vuelve a amenazar con matar a su hija, pero la abuela se acuerda e insiste en saber cuál de las dos.





Al borde de un ataque de ira, el estafador reitera su pedido de dinero y antes de que Marta le retruque, lanza otra amenaza. “Vos debes tener (por el dinero), y ni llames a la policía porque te dejo a tu hija tirada dentro de una bolsa negra”.





“No voy a llamar (a la policía). Tengo a Dios a mi lado”, respondió la abuela, quien luego comenzó a hablarle de religión e intentó hacerle saber que debía volverse a Dios, y que todo en su vida cambiaría. El sermón no duró mucho, pues el estafador, ya dado por vencido, cerró la llamada con un exabrupto que dejó en evidencia su impericia. “Andate a la mier…, vieja de…”.





Esta conversación, ocurrida el 22 de octubre pasado, y otras similares, evidencian como los abuelos salteños han comenzado a generar sus propias defensas a las maniobras fraudulentas utilizadas por viles sujetos, hombres y mujeres, quienes buscan hacer la plata fácil a expensa de los ancianos.





En otros casos, los ancianos suelen hacer preguntas claves, generalmente de conocimiento del círculo íntimo de la familia, como ser el nombre de nietos, apodos, nombre de la mascota y otros detalles que se reservan por cuestiones de seguridad.





InformateSalta pudo acceder a algunas de las denuncias, como así también consultó con fuentes policiales y de la justicia respecto a estas modalidades delictivas, las que se incrementaron notablemente desde diciembre del año 2016 a la fecha.





La fecha, y no es casualidad, coincide con el anunció desde el gobierno nacional, y a través de los medios de difusión, de la decisión de cambiar los billetes, lo que rápidamente generó una de las estafas telefónicas que más perjudicó a los ancianos, no sólo en cantidad de hechos sino también en las importantes sumas de dinero que los timadores logran cosechar con estas maniobras.





Otras de las modalidades utilizadas con ancianos, surgidas en los últimos meses, gira en torno a secuestros virtuales y violentos de familiares, a través de los cuales -a diferencia de otros casos, en los que se exigía la carga de crédito a teléfonos celulares- los estafadores directamente exigen grandes sumas de dinero.