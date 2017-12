Por qué había 716 millones de pesos falsos apilados en una calle en Jujuy

Todos los 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.



Como una medida de concientización sobre las proporciones y efectos negativos de la malversación de fondos públicos, la Oficina Anticorrupción de Jujuy, a cargo de Joaquín Millón Quintana, desplegó en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy una reproducción a escala de todo el dinero que no se pudo destinar a la construcción de más de 2200 viviendas sociales.



Se trata de los fondos cuyo destino final es investigado en la "mega causa" en la que está acusada la dirigente social detenida Milagro Sala por supuesto fraude, extorsión y asociación ilícita. También fueron imputados funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, además de integrantes de la organización Tupac Amaru.



La muestra en cuestión consistió en cuatro estructuras cúbicas, de un metro cuadrado y 2 metros de alto, que representaron los más de 716 millones de pesos cuyo destino final todavía no ha podido esclarecerse.



Además de ofrecer una idea acabada de la cantidad de dinero no aplicado a la construcción de viviendas, con esta intervención la Oficina Anticorrupción de la provincia busca integrar a la ciudadanía en la lucha contra este flagelo.







"Nos parecía importante que la ciudadanía en el marco de esta fecha tome cuenta de lo que efectivamente implica la corrupción y qué dimensiones ha tenido en nuestra provincia", dijo Millón Quintana.



Los pallets, con fajos de dinero símil pesos, que levantaron la curiosidad de muchos jujeños de paso por el microcentro de la ciudad, tenían un cartel con la leyenda: "1.827 viviendas jamás fueron construidas y 485 están sin terminar".