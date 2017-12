Estallaron las redes: furor por la foto de La Bomba Tucumana sin corpiño

La Bomba Tucumana otra vez está en boca de todos. La semana pasada bailó su tan esperada coreografía de danza clásica en ShowMatch y defraudó bastante al jurado. Sin ir más lejos, Ángel De Brito disparó: "Fue el peor clásico que vi en la historia del Bailando, Samid era Piquín al lado tuyo". ¡Terrible!



Como si fuera poco, se cruzó con Yanina Latorre porque pensó que se estaba burlando de su cuerpo. Creyó que la trataban de gorda y salió al cruce sin pelos en la lengua:"Yo me amo. Me amo así al natural, te puedo mostrar las gomas. Soy una mujer de 52 años con un hijo, con unas terribles gomas, una cola así, unas piernas divinas. Jamás fui al gimnasio, lo único que hice fue bailar en el escenario".



Ahora Gladys es furor en las redes por la foto que publicó ensayando y sin corpiño. Sus seguidores no pasaron por alto un pequeño detalle en sus pechos y la volvieron loca con los comentarios.



Tendrá que ponerse las pilas y repasar los pasos de su baile clásico para afrontar la sentencia, ya que apenas se llevó 14 puntos.



Mirá abajo la foto: