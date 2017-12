Sáenz pone en duda la participación del municipio en el directorio de Aguas del Norte

Lo adelantó el intendente de Capital, en el marco de la conformación del nuevo equipo de trabajo de la empresa prestadora de servicio. Sostuvo que hasta que la Municipalidad de Salta no conozca cuál será la inversión, no acompañará.

La disputa entre el municipio de Capital y Aguas del Norte ha sido uno de los conflictos que ha caracterizado la gestión del intendente Gustavo Sáenz. A partir de los cambios realizados en la órbita provincial por el gobernador Urtubey, el directorio de Aguas del Norte tiene un nuevo presidente, Lucio Paz Posse y por lo tanto nuevos esquemas de trabajo.

Ante este panorama, se esperaba que la Municipalidad de Salta pueda realizar un punto aparte con la empresa prestadora de agua y comience nuevas gestiones para aunar criterios y dejar atrás diferencias. Sin embargo, el intendente Gustavo Sáenz indicó por FM Profesional: “Yo lo conozco a Lucio Paz Posse y a Esteban Isasmendi, son grandes personas y profesionales pero si no hay plata y no se interviene por más que sean buenos profesionales no se puede hacer nada”.

Además, Sáenz agregó que hasta no saber cuál será la inversión de Aguas del Norte no determinará si la Municipalidad participará en el Directorio, “porque si no, no sabemos si estamos acompañando o somos parte del problema y no nos conviene”.