Se quitó la vida luego de ver un video de su novio haciendo esto

Desafortunadamente, una joven colombiana fue hallada muerta en su casa ubicada en la zona sur Bogotá. La joven habría ingerido veneno para ratas por una situación amorosa con su novio.



Según apuntan las primera investigaciones, la joven decidió quitarse la vida después de observar un video en el que su pareja se besaba con otra mujer.



Ana Lucía Fuentes era un joven colombiana de 20 años que estudiaba diseño en la Universidad de Los Andes, en Bogotá.



Según informa el medio Excelsior, la joven vivía sola en un pequeño estudio al sur de la ciudad, pero mantenía el contacto con sus familiares y amigos muy a menudo. Después de no responder a varias llamadas y mensajes, lo familiares alertaron a la policía, quien finalmente halló el cuerpo sin vida de la joven en el interior del apartamento.



En la cocina del inmueble, la policía encontró veneno para ratas, lo que hace pensar a los investigadores que su ingesta pudo causar la muerte la joven.



Tal y como señalan varios de sus familiares y amigos,Ana Lucía mantenía una relación sentimental con un hombre al que supuestamente vio besar a otra mujer en un video, siendo este el motivo principal de su suicidio.



"Ellos estaban en constante contacto. Ella se enamoró de un muchacho que no la valoró, que no la supo apreciar y eso, de pronto, la llevó a hacer eso", señala la prima de la joven, Lina Meriño Mejía.