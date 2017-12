Monterichel se prepara para iluminar el cielo en las fiestas de fin de año

Estamos a pocos días de celebrar la nochebuena y recibir al 2018, por eso y para los amantes de los fuegos de artificios Monterichel abrió sus puertas ofreciendo un amplio abanico de productos. InformateSalta habló con Luis Monterichel, su propietario quien contó cómo se preparan para estas fiestas.

“Estamos expectantes. Aconsejamos a nuestro clientes para que pueden deleitarse con los fuegos de artificio, hoy la gente sabe que si se utilizan correctamente no van a tener ningún inconveniente”, contó desde una de las sucursales.

Informando que los productos no han tenido grandes variaciones de precios, quienes ya quieran prepararse para estas fiestas pueden ir de 8 a 13 y de 17 a 21. “El 24 y el 31 vamos a atender en horario corrido y ofrecemos facilidades de pago”, sostuvo.



Para llevar tranquilidad a los amantes de los fuegos artificiales explicó que “una ordenanza municipal prohíbe únicamente la venta de bomba de estruendo de dos pulgadas para arriba, el resto de los productos están aprobados. Además nosotros sólo vendemos productos aprobados por la ANMAT”.

Para matar la ansiedad confesó que los salteños tienen gustos bien marcados y siempre se inclinan por “la línea de show, con luces de colores, volcanes de luces, todo lo que es a color; hay de grandes dimensiones y otras más pequeñas. Tenemos la experiencia de que varios vecinos se juntan y compran los cohetes para hacer un espectáculo para el barrio. Hay que respetar un poco la idiosincrasia de vida”, sostuvo.

Finalmente resaltó la importancia de manipular cohetes con responsabilidad. “En todos nuestros mostradores tenemos las recomendaciones. Los chicos siempre tienen que estar acompañados de un adulto. No hay que tener pirotecnia en los bolsillos, no usarla dentro de botellas, no tirarla hacia otra persona”.