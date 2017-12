ARA San Juan: La jueza trabaja con la hipótesis de que no lo encontrarán

Marta Yáñez, la jueza federal que investiga lo sucedido con el submarino desaparecido, aseguró que está tomando medidas pensando en la posibilidad de que "nunca sea hallado o que no pueda ser reflotado".

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, volvió a pedir paciencia a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y aseguró que recién tendrá novedades dentro de dos meses. Además, la magistrada encargada de investigar lo que sucedió con la nave no descartó la posibilidad de que no pueda ser encontrada nunca o que no pueda ser reflotada.

"Estoy tomando medidas pensando que no pueda ser ubicado, o si pudiera, que no pueda ser reflotado de inmediato", aseguró Yáñez en diálogo con Luis Novaresio. La magistrada agregó que analiza 12 cajas de información que envió la Armada y no descartó las hipótesis de accidente o negligencia.

"Hoy la carátula es averiguación de ilícito, pero sin atarme a ninguna figura legal. El organigrama de la Armada es amplio, hay muchas áreas y hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad", señaló la jueza.

Yáñez volvió a pedirle paciencia a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y aseguró que recién en dos meses tendrá novedades al respecto. "Trascendió que hay una investigación interna dentro de la Armada. Hay que incorporarla a la causa", cerró la magistrada.