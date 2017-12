El peronismo oficializó el interbloque Argentina Federal en el Congreso

El peronismo busca unificarse y tomar fuerza, por ello en la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Kosiner presidirá el interbloque Argentina Federal conformado por 35 miembros. “Venimos trabajando desde el 2016 con el bloque justicialista y éramos 15 diputados, en esta renovación quedamos solo ocho por eso comenzamos con este proceso”, contó por Cadena Máxima.

En reuniones con legisladores de otras provincias consensuaron junto a gobernadores para trabajar con objetivos en común, “logramos priorizar un esquema federal donde tomamos como agenda los problemas reales de nuestro país, que tiene que ver con las competitividades de las economías regionales, la problemática de generar puestos de trabajo en el interior, con infraestructura y nos pusimos de acuerdo en armar este interbloque que le hemos puesto Argentina Federal”, sostuvo.

Respecto al trabajo que tienen por delante dijo que “la Argentina no está fácil y hay mucha necesidad de gobernabilidad, de encontrar el punto de equilibrio para sin dejar de ser oposición no ser irresponsables y siempre que se diga no a algo planteado por el gobierno siempre presentar una contrapropuesta”, agregó.

Finalmente explicó que darán el debate a la reforma laboral y previsional, proyectos que considera son “armas de doble filo”.