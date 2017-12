Conocé a Alfonsina, la defensora de plantas y animales

Un nuevo video está trascendiendo en las redes sociales y, de a poco, va cobrando interés entre los usuarios quienes no dejan de verlo y compartirlo: se trata de Alfonsina, una niña que estalla en llanto cuando “atacan” a la naturaleza y a los animales que “viven en ella”.

El video muestra a Alfonsina, una niña de tan solo 5 años, quien inicia un berrinche en medio de gruesas lágrimas, dado que su familia había arrancado unas malezas de un terreno, quitándole “la vida a esas plantitas” y, posteriormente, le quitaron su hábitat a las arañitas que vivían allí.

InformateSalta dialogó con Natalia, la madre de la niña. Ambas viven en Córdoba, pero residieron un tiempo en Salta. Sin embargo, desde siempre Alfonsina demostró un amor inquebrantable por la naturaleza, pero nunca a este nivel de reproche.

“Nunca la habíamos visto llorar así, nos llamó la atención. No sabía que amaba tanto, sí que amaba los animales, ella no corta una flor ni loca, y le encantan las arañas, no les tiene temor”, comentó a este medio.