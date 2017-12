Mosconi: El presidente del Concejo Deliberante no quiso tomar juramento a una concejal

Una interna en el Concejo Deliberante de la localidad de General Mosconi impidió que Sabrina Vaca, edil reelecta durante las elecciones del pasado 22 de octubre, asuma nuevamente en el cargo. El propio presidente del cuerpo, rechazó su diploma y se negó a tomarle juramento.

En diálogo con InformateSalta, la concejal contó que durante la sesión preparatoria, el pasado jueves 7 de diciembre, se eligieron las nuevas autoridades, resultando electo presidente Enzo Daniel Argañaraz, ocasión en la que su diploma fue rechazado.

Sabrina Vaca. Foto: FM Alba



“Este señor malentiende la cuestión de lo que es aprobación de diplomas. Es algo protocolar que tiene que ver más bien con que la confección esté en perfectas condiciones, no haya sido un diploma para que una persona que no fue proclamada, no implica rechazar. Y lo que hicieron ellos fue no votar mi diploma,” disparó.

En este sentido, apuntó directamente contra Argañaraz como el autor de la moción por diferencias de pensamiento. “Es por el tema del Presupuesto del año 2018, yo fui concejal en el periodo anterior y el también, él no quería aprobarlo y quería dejarlo para los que vinieran. Yo forme parte del grupo que dijo que si, que estaba en perfectas condiciones la posibilidad de aprobarlo,” aseguró.

Enzo Argañaraz. Foto: FM Alba



Asimismo, contó que ayer, previa a la asunción el presidente del cuerpo la apartó por unos instantes, y en presencia de un abogado, la vicepresidente y una concejal, le pidió que interceda para que el intendente anulara el expediente y permitiera que sea tratado nuevamente por los nuevos ediles, pedido al que ella no hizo lugar.

“Directamente cuando me tocaba subir al escenario para tratar de hacer la jura, dijo que no, esta concejal no puede jurar porque no tiene aprobado su diploma. Yo me subí de todas maneras porque me parecía un atropello y no hubo caso, no quiso y no me tomó el juramento,” indicó.

Ante la situación, realizó las denuncias pertinentes y presentó un recurso de amparo. “Me dijeron me va a responder entre 5 a 10 días con suerte. Esperemos que sea a favor, que es lo que estoy esperando porque al fin y al cabo yo la única forma es que tenga impedimentos legales que en esto caso no los tengo absoluto,” expresó.

Finalmente, consideró que el rechazo también puede responder a una cuestión de género y de persecución política. “Me da la impresión de como que le estuviera molestando, quiere manejar este Concejo a su antojo con las personas que están ingresando, por ahí muchas de ellas no conocen lo que es el ámbito porque son nuevas, le está molestando mi presencia,” concluyó en su diálogo con este medio.