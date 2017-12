En la explanada del Cabildo, mañana realizarán una nueva colecta de sangre

Este martes 12 de diciembre, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará presente en la Feria de las Residencias Profesionales de la Salud Pública y realizará una colecta de sangre de cualquier grupo y factor, en la explanada del Cabildo Histórico. La actividad se llevará a cabo de 8:30 a 12:30 horas.

Además agentes del mismo centro, realizarán colectas de sangre durante todo diciembre en su sede de calle Bolívar 687 y de acuerdo a un cronograma que estipula las actividades con su unidad móvil, el próximo jueves 14 del corriente en el hospital Papa Francisco, sábado 16 en frente a la Municipalidad de Vaqueros y el jueves 21 en frente al Hospital Público Materno Infantil.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas.