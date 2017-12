Más de 300 trabajadores del Hospital Materno Infantil esperan ser designados

Hay preocupación por parte de trabajadores del Hospital Público Materno Infantil, a causa de la falta de respuestas a una serie de reclamos que vienen encabezando desde hace tiempo, y los cuales todavía siguen sin resolverse, entre ellos el pase a designación de contratados, de más de 300 empleados.

InformateSalta dialogó con Víctor Chuquisaca, delegado de ATE, quien comentó los detalles: “Este reclamo está hecho por una designación temporaria que no llega, se va el año con promesas que no se cumplen, en el hospital estamos esperando el pase a designación de 350 compañeros, quienes están a la espera desde hace seis años y no les llega la modalidad de designación temporaria”.





Del mismo modo, recalcó que “nos preocupa que el 31 vence el contrato de estos compañeros, y queremos tranquilidad, es momento que cumplan”. Así el delegado de Ate manifestó que, lo que están atravesando en el nosocomio “no es nada bonito, molesta a la gente, pero si tenemos que tomar medidas o cortar una calle lo haremos, se agotaron las medidas de diálogo y de notas”.

Por otra parte, manifestó que este martes realizarán la instalación de una “carpa verde” en el hospital, como modo de reclamo para dar a conocer la situación que atraviesan, cuya acción no pudieron concretar este lunes por las lluvias.

Finalmente, adelantó que este martes volverán a reunirse en asamblea a partir de las 10 horas. “Somos trabajadores, trabajamos con personas, si estamos tranquilos, vamos a dar una atención de calidad”, concluyó Chuquisaca a InformateSalta.