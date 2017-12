Acusan al dueño de un extinto corralón de estafar a sus clientes

Se llamaba “San Miguel Arcángel” y estaba ubicado en O’Higgins al 1600. Un hombre aseguró que pagó 140 mil por materiales pero le entregaron menos del 30%. El propietario se niega a devolverle el dinero y la causa judicial no avanza “porque no tiene nada a su nombre”.

Con el sueño de poder edificar algunos locales, José Iván Palmero, según contó a InformateSalta, decidió invertir sus ahorros en la compra de materiales. Luego de buscar alternativas, apostó por el extinto corralón “San Miguel Arcángel”, ubicado en O’Higgins al 1600, - cerró hace más de 2 meses - a quienes les confió la suma de 140 mil pesos abonados en efectivo.

No obstante, nunca sospechó que sería víctima del accionar de inescrupulosos, que jugaron con sus sueños y se quedaron con su dinero. “Yo pagué 140 mil en marzo del año pasado, y de esos 140 mil a mi solo se me entregó 40 mil pesos en materiales”, confirmó indignado.

La última vez que vio aparecer el camión del corralón fue en agosto del año pasado. “Después no se me mandó nada, siempre con la excusa que estaban atrasados, que tenían problemas con la fábrica y así fueron pasando los meses, y bueno, hasta que hice la denuncia”, señaló.

El caso quedó en manos de los abogados y se inició una causa judicial en marzo, que según manifestó a nuestro medio, no avanza debido a que el supuesto propietario, a quien identificó como de apellido Moreno, no tiene nada a su nombre que lo vincule con el corralón. “Nosotros no queremos mandarlo preso, sino recuperar algo”, sostuvo.

En tanto, con el paso del tiempo, su dinero se desvaloriza y sus ilusiones se desvanecen como un castillo de arena. “Ya pasó tanto tiempo, aparte todos los daños, todo lo que perdí con el tiempo de demora. Estaba edificando unos locales, en barrio San Mateo, pero la obra quedó parada hace más de un año”, expresó.

Por último, señaló que realizó una denuncia por daños, perjuicios y lucro cesante. “Yo no pude alquilar la propiedad, estoy perdiendo de alquilar”, finalizó, a la espera que de una vez por todas se haga realmente justicia.