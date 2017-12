La coach salteña contra La Bomba: "me dijo muerta de hambre"

En su última presencia en el Bailando, Gladys La Bomba Tucumana se peleó con su coach, Sabrina Sansone.



El distanciamiento con su coreógrafa y su bailarín, Facundo Arrigoni, comenzó hace, por lo menos, una semana. "Sentí que algo se rompió, me sentí muy triste. Imagínense que si no se alegra mi coach…", dijo La Bomba el viernes pasado, en referencia a que sus compañeros de equipo, supuestamente, no habían sentido la misma alegría que ella al ser salvada del teléfono en el ritmo anterior, "homenajes".



Y la situación, definitivamente, empeoró. En el programa emitido este lunes, la cantante aseguró que tuvo problemas para prepararse de cara al duelo porque la coach se había ausentado a un ensayo, mientras que ella "nunca" había faltado. Incluso, dijo que a lo largo del año hasta fue "nadando" a practicar. Sansone rápidamente intervino y se desató la discusión.



Sabrina Sansone: -Ella dice su verdad y no es la verdad. Yo me ausenté el sábado y me volví de Salta para ensayar el domingo, pero ella decidió no ensayar. Ella ha faltado, pero no es que faltó, sino que nos pusimos de acuerdo. Para ella es como que en todo tiene razón, pero nosotros también la hemos bancado. También has viajado (dirigiéndose a La Bomba) con tu show durante el año y yo avisé hace mucho en el grupo que faltaba el sábado. Pero te olvidás de las cosas…



Gladys La Bomba Tucumana: -Sí, tengo Alzheimer, como mi madre. Vos querés tener siempre el micrófono y no lo tenés, entonces te da bronca. No tengo ganas de pelear pero si tengo que decir lo que he bancado y soportado de este equipo… Porque soy una profesional no me gustaría dejar sin trabajo a mi bailarín y mi coach.



Sabrina: -Si me voy hoy, me voy feliz. Nos dijiste "muertos de hambre" a los dos (por ella y Arrigoni). Nos dijiste que no éramos nadie sin vos.



Gladys: -Yo llegué hasta acá por mí, porque soy una artista. Ni por vos, ni por Facu. Sabrina sos mentirosa y lo peor que tenés es que no crees en Dios y yo sí. Dios ve todo, Sabrina.



La pelea parecía no llegar a un acuerdo en el corto plazo y Marcelo Tinelli decidió ponerle punto final. "Después lo resolverán", les dijo.

