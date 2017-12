More Rial mostró su escote tras el tratamiento y borró la foto

Era todo amor entre More Rial y Martín Casar, hasta que una noticia sorprendió al mundo de la farándula: tras casi un año de amor y convivencia, decidieron separarse.

Con la noticia en los medios, la hija de Jorge Rial habló con Instagram Stories. “Como es de público conocimiento, no estoy más de novia con Martín. Mi relación ya se terminó y no hay vuelta atrás. Para que no haya malos entendidos, tengo que subir esto. No era lo que quería, ya que es una relación pasada y terminada. Gracias a los que se preocupan. No hay más que decir, solo que estoy feliz y sin extrañar historias pasadas. Un beso a todos", expresó.

Además, esta tarde, la hija del conductor compartió una foto extremadamente provocadora, donde mostraba su prominente escote tras el tratamiento de eliminación de piel: "Recuperación lenta", escribió.

La joven decidió borrarla horas después.

Mirá la foto: