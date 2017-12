Los pros y contras de ser Wanda Nara: "Lo mejor de mi vida es..."

Tras lanzar Wan Collection, su línea de ropa y debutar como escritora, Wanda Nara termina un año lleno de experiencias nuevas, todas enriquecedoras. En una entrevista con la revista Gente contó que no todas son rosas en su vida.



“Lo mejor de ser Wanda Nara es tener muchas cosas a mi alcance; lo peor, la envidia que te tienen. Detesto cuando la gente que no te conoce habla mal de vos. Jamás perdería un minuto de mi vida en hablar o escribirle con mala onda a alguien que no conozco”, aseguró, sobre el impacto que tiene en las redes sociales.



Consciente de su buen pasar económico, Wanda se define como una “obsesiva que no puede estar quieta”: “Obvio que hoy podría vivir sin trabajar, pero siempre quiero hacer cosas nuevas. Odiaría quedarme en casa friendo milanesas”, afirmó.