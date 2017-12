Una madre denuncia que su hijo fue abusado dentro de la escuela a la que asiste

Agustina es la joven madre que denunció el hecho ante los micrófonos de Radio Vos. Así como pudo precisar la mujer, notó que el miércoles de la semana pasada su hijo regresó del colegio de manera cabizbaja. Al pronunciarse su estado de tristeza, Agustina logró que su hijo rompiera el silencio y le contara del lamentable hecho que le tocó vivir: “Me dijo que el miércoles, a la salida del baño, había un chico más grande que él, calculamos de 6to o 7mo grado. Este chico lo engañó, le dijo que lo acompañara para jugar y se lo llevó a un aula del fondo. Ahí lo levantó, le bajó la ropa y abusó de él”, explicó la madre del niño. “Cuando me lo dijo le pedí que me deje revisarlo para ver que no esté lastimado y lo noté irritado”, añadió.

Al entrar en conocimiento, Agustina inició con el doloroso peregrinar para que revisen a su hijo: “Lo llevé al Hospital Materno Infantil donde el médico me confirmó el abuso y me dijo que me tocaba ser fuerte”. Luego realizó la denuncia pertinente en la Comisaría Primera, aunque la misma fue derivada y rechazada.

La siguiente medida que tomó la madre del menor fue dirigirse al establecimiento educativo, sin embargo, como declaró en Radio Vos, la directora la rechazó tres veces: “Me cerraron las puertas”. Según pudo hablar con una de las supervisoras, por el relato del niño, el hecho habría ocurrido en el salón de música del establecimiento ya que es el único lugar que podría haber estado sin actividad y sin alumnos en aquel momento.

Con desesperación, la mujer pide ayuda para esclarecer el hecho.