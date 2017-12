Educación religiosa: Para los padres a favor, “el fallo es una derrota”

Ayer la Corte de Justicia falló en contra de la educación religiosa obligatoria en escuelas públicas. La medida fue aplaudida por muchos salteños que exigen una enseñanza laica y rechazada por otros tanto que creen que es necesario que los niños aprendan “la palabra de Dios”.

Inmediatamente después que se conociera el fallo de la Corte a través del cual se declara la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, donde la enseñanza religiosa integra los planes de estudio, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey envió a la Legislatura un proyecto adecuando la ley a la Constitución de la Provincia y a la resolución del tribunal nacional.

“Para nosotros es una derrota. Como católico me siento muy dolido por la situación. Estoy preocupado porque de Buenos Aires nos dicen lo que tenemos que hacer, como si no tuviéramos autonomía provincial”, dijo en InformateSalta Rene Luis Castellón, uno de los salteños que organizaron marchas para defender la educación religiosa en las escuelas.

Uno de los puntos en cuestión con éste fallo es el papel de los docentes que se ocupan de la materia. “El gobernador dijo que no se iba a desamparar a los maestros, que los maestros iban a seguir trabajando. La extensión horaria no creo que dé resultados porque nadie se queda en la escuela después de horario, es muy difícil que lo hagan”, opinó.

Con respecto a la posibilidad de que los padres envíen a sus hijos a la iglesia para que aprendan religión, Castellón sostuvo: “Hay muchos niños que pertenecen a familias con padres separados que no los llevan a una iglesia, no le hablan de la religión, es una situación en la que los hijos no se amoldan, no reciben una ayuda espiritual”.