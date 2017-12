Foto sexy de Silvina Luna sembró la duda: ¿pasó por el quirófano?

Es una de las mujeres más bellas de la Argentina. A medida que pasan los años, se siente más y más segura de sí misma. En el pasado, no se sentía igual con respecto a su figura.



Todos conocemos los problemas de salud que, actualmente, tiene Silvina Luna por haberse sometido a diferentes cirugías estéticas con un ¿cirujano? poco profesional. En más de una oportunidad, la novia de El Polaco contó que se arrepiente de haberse sometido a estas intervenciones. Hoy, no lo volvería a hacer.



Ahora, se siente mucho más relajada. Además, cambió completamente su forma de mostrarse. Antes le encantaba protagonizar sesiones de fotos hot. En cambio, hoy se siente más segura mostrando menos. Eso sí, un buen escote no le hace mal a nadie. Por eso, la joven se animó a posar luciendo un outift muy sexy: short de cuero y un kimono abierto que deja casi al descubierto su busto.



Al compartir la imagen, sus seguidores pusieron el grito en el cielo. Muchos de ellos creen que se hizo algo en el rostro. Es verdad, su nariz parece estar mucho más fina y sus labios más carnosos. "No se te nota bien", le comentó un seguidor. "¿Qué te paso en la cara? Eras perfecta al natural", expresó otro.



"Esa foto no te beneficia", no dudó en comentarle una mujer. Estos son tan solo tres de los cientos de comentarios que recibió Silvina de parte de aquellos que creen que se hizo un retoque o que se pasó con el Photoshop.



Mirá abajo la foto:

