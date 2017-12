Polémica en la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados

El martes 5 de diciembre se realizó la primera reunión de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, la única que posee 12 integrantes en función de estar integrada por la totalidad de las diputadas femeninas.

A las misma asistieron 7 legisladoras, por lo que al ser la mitad más una del total, hubo quórum. Estaban presentes Bettina Romero, Gladys "Pichona" Moisés y Betty Gil de Un Cambio para Salta; Isabel De Vita y Gladis Paredes del Frente Ciudadano para la Victoria; y María López y Cristina Rodríguez del PJ.

Al finalizar la misma, desde Un Cambio para Salta se anunciaba mediante un parte de prensa que Bettina Romero había resultado elegida presidenta de esta comisión, pero con el pasar de los días, el acta que debieron firmar las presentes dando aviso a la Secretaría Legislativa de la cámara baja sobre la conformación de sus autoridades no aparecía. Tanto es así que hasta ayer esa acta no estaba y comenzaron a circular diversos rumores.

Desde InformateSalta dialogamos ayer con el Pro Secretario Legislativo Raúl Romeo Medina, quien confirmaba que esa Acta nunca fue presentada, por lo que no existe constancia formal de que las mujeres hayan elegido las autoridades de esta Comisión.

El comunicado de Un Cambio para Salta:

A LEVANTAR LA VOZ DE LAS SALTEÑAS

Con el consenso de mis pares diputadas, fui electa como presidenta de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de Salta. Un lugar clave para hacer oír la voz de la mujer salteña, y donde trabajaré profundamente poniendo en agenda los temas que realmente nos interesan, por un mejor futuro, con más igualdad de oportunidades.

Según una diputada presente en esa reunión, desde Un Cambio para Salta se propuso a Bettina Romero como presidenta, Maria López resultó vice presidenta y Secretaria fue elegida Betty Gil.

Como siempre ocurre en las reuniones de Comisión, el Acta se elabora después y los que estaban presentes ratifican la misma con su firma. Sin embargo ese documento nunca apareció.

Sin acuerdo

Ayer martes, hubo una nueva reunión de la Comisión de la Mujer, y según los presentes, se vivía un clima enrarecido. Seguía en debate entre las presentes quienes iban a ser las autoridades de la misma, ya que algunas argumentaban no estar de acuerdo con lo que se había resuelto la semana anterior.

Al parecer todo se va a definir hoy, cuando se reúnan para firmar esa dichosa Acta que quedó inconclusa y no se descarta que surjan algunas sorpresas respecto a lo que se decidió en la primera reunión.

Más dudas

La diputada Rosana Guantay, de La Caldera por el Partido de la Victoria, en diálogo con InformateSalta, se refirió a esa elección de autoridades, poniendo en duda lo que se resolvió ya que no estuvo presente. "Dicen otras diputadas que ya eligieron pero la situación es complicada, algunas no estábamos presentes en esa reunión donde se eligieron autoridades, así que no se que pasó realmente", dijo.

Añadió que "si ese martes hubo quórum y se aprobó, listo, pero no hay un acta ni nada que confirme tal elección, pero como yo no estuve no puedo dar fe de lo que se eligió". Sin embargo manifestó que "de todos modos acompañaré cualquier decisión de la mayoría".

Ratificando ese manto de dudas que caen sobre ese procedimiento, Guantay afirmó que le ofrecieron ser la presidenta, y que aceptó gustosa. "No queda claro si ya eligieron o no autoridades la semana pasada, este martes tampoco pudimos definir nada, no llegamos a ningún acuerdo, porque algunas diputadas presentes el martes pasado dicen que no votaron nada y que en esa reunión se auto proclamó la diputada Bettina Romero".

Todo este misterio será develado hoy, cuando se reúnan para firmar esa Acta, o aparezca una nueva.