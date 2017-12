Reforma previsional: Paro de la CGT el viernes y enfrentamientos en el Congreso

"La CGT no puede estar ausente de un tema tan delicado que es la reforma previsional. Hay una mirada de absoluta injusticia porque el salario de los jubilados no alcanza a los mínimos necesarios e indispensables. Hay una política de desfinanciamiento del sistema jubilatorio", declaró Héctor Daer, quien informó que "convocamos a mañana desde las 14 horas a la movilización, y el viernes desde las 0 horas a un paro nacional. No va a haber transporte, se va a paralizar el país".