Reforma Previsional: Salvo Grande y Nanni, el resto de los salteños en contra

Los referentes del bloque de Diputados de Cambiemos creen que hoy podrán sancionar la reforma previsional con la colaboración de los gobernadores, pese a que su bloque protagonizó ayer una rebelión que complicó las negociaciones.

De todas maneras, anoche el oficialismo creían que muchos de los que oponen ayudarán con el quórum para iniciar la sesión y luego se abstendrían o dejarán sus bancas vacías para garantizarles una mayoría simple en la votación.

En el bloque justicialista, liderado por el salteño Pablo Kosiner, confirmaban el gesto de sentarse a las 14 horas a debatir pero no daban certeza sobre el número de abstenciones o ausencias. Iban a discutirlo temprano, en una nueva reunión de bloque.

En Cambiemos los números eran finos, sobre todo tras confirmar que los gobernadores Carlos Verna (La Pampa), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Sergio Uñac (San Juan), no contribuirían con sus tríos de diputados.

De esta manera, de los 7 diputados nacionales por Salta, sólo Martín Grande (PRO) y Miguel Nanni (UCR) apoyarían la reforma, mientras que los justicialistas Pablo Kosiner, Javier David y Andrés Zottos no votarían a favor.

Era claro también que Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) y Sergio Leavy (Bloque kirchnerista) iban a votar en contra.

Cambiemos tiene 106 y podría apelar al voto de Emilio Monzó si hace falta. Y los más optimistas sólo podían contar 20 aliados en la mejor de las noches: 6 de Santiago del Estero, 4 de Misiones, 4 de Córdoba, 3 de Tucumán y 1 de Entre Ríos, Chaco y Neuquén.

Claro, con esas cifras, la oposición debería tener asistencia perfecta al momento de votar para impedir que la reforma sea ley, según LPO.











Olmedo "A los jubilados hay que ponerle la plata en la mano, no sacársela"

El Diputado Nacional Alfredo Olmedo en contacto con medios nacionales presentó un proyecto de ley para crear un Fondo Solidario para los Jubilados y pensionados, con aportes mensuales de los Senadores y Diputados Nacionales, los funcionarios Nacionales hasta el rango de Secretario de Estado. El aporte solidario se estipula en 20 Mil pesos durante 12 meses, pudiendo ser renovable por igual período.

El proyecto de Ley tiene como objetivo resguardar los derechos adquiridos de nuestro Jubilados y Pensionados. "Somos conscientes que en épocas de crisis económica, todos los sectores de la sociedad deben realizar el esfuerzo para sacar a nuestro País adelante en medio del difícil momento que se vive" remarcó Olmedo quien considera que los jubilados no pueden ser objeto de la variables de ajuste económico.



Para el Diputado el sector pasivo en nuestro país es uno de los sectores más desprotegidos. "Considero que a nuestros Jubilados hay que ponerles la plata en la mano y no sacársela" afirmó.



El Legislador admite que se puede realizar distintos enfoques jurídicos o no, respecto a la constitucionalidad de la Ley de la Reforma del Sistema Previsional, pero sostiene que hay que dar una respuesta concreta e inmediata a los conciudadanos que observan, sin defensa alguna, que le van a disminuir sus haberes jubilatorios. "No voy a ser cómplice, no cuenten conmigo para desproteger a quienes forjaron este país con sudor y lágrimas" indicó el diputado.