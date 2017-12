Pese a la lesión, Puntano jugaría la final ante Racing

Central Norte enfrentará el próximo sábado, a partir de las 19 horas, a Racing de Córdoba, un histórico de fútbol del ascenso, quien hará de local en la primera final por el ascenso al Federal “A”

Nadie quiere perderse este partido y Miguel Puntano no es la excepción. A pesar de haber sufrido una luxación en el codo, el jugador quiere estar en las dos finales hasta arriesgando su estado físico.

Si bien Puntano estaba descartado para el partido de ida, el pedido del delantero hizo reflexionar al cuerpo técnico. Ayer el jugador estuvo en la práctica de fútbol con un vendaje en la zona de la lesión. Aunque todavía el entrenador no confirmó el once inicial, no se descarta que el goleador pueda ser de la partida.

El DT "Cepillo" Acosta realizará el último entrenamiento en el club en absoluta reserva y ahí definirá los once y la delegación que partirá rumbo a Córdoba hoy, a partir de las 21 horas. La partida del equipo será desde el mismo club donde seguramente será despedido por el hincha azabache.