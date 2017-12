Tragedia de los Gendarmes: “Tuve un Dios aparte, podría haber sido uno de los 43”

Así lo aseguró en exclusivo a InformateSalta, Sergio Elizondo, el salteño que sobrevivió al siniestro ocurrido hace dos años en Rosario de la Frontera. “Todavía no puedo creer lo que pasó, me costó afrontar la realidad, hoy siento un gran vacío”, manifestó. FOTOS EXCLUSIVAS.

A dos años de la tragedia vial ocurrida en Rosario de la Frontera, que se cobró la vida de 43 efectivos de Gendarmería Nacional, Sergio Elizondo, el salteño que sobrevivió al siniestro, en diálogo con InformateSalta, visiblemente conmovido, aseguró que "todavía no puede creer lo que pasó" y manifestó que al recordar a sus amigos “siente un gran vacío”. A partir de las 10 de la mañana se realiza un acto en conmemoración de las 43 víctimas en Rosario de la Frontera.

A minutos del inicio de la misa en recuerdo de las víctimas, Sergio, presente en el lugar de los hechos, contó que a diario recuerda el momento de la tragedia. “Siempre me pongo a pensar cuando estaba con mis compañeros en el móvil, justo antes de salir, y luego cuando pasó todo, fue desesperante, trataba de buscar la forma de poder salir, traté de romper la chapa, gritaba pero nadie me escuchaba”, dijo.

Rosario de la Frontera - Acto por el 2° aniversario





También recordó el desesperante momento de dar aviso a sus familiares. “Yo cuando fui al hospital llamé a mi padre para que no se preocupe, porque él sabía que estaba viajando, lo primero que hice fue tratar de localizarlos a ellos y a mi señora para que no se preocupen al ver el accidente en todos los medios”, declaró.

Rosario de la Frontera - Acto por el 2° aniversario







Luego contó el difícil proceso para superar lo sufrido. “Se me hizo difícil todo, no podía asimilar lo que había pasado, me fui a mi casa para hacerme un estudio y lo tomaba como estar de licencia, hacía de cuenta que nada había pasado, en un momento tuve que afrontar la realidad, que tenía que seguir con mi vida”, afirmó.

Rosario de la Frontera - Acto por el 2° aniversario



Sobre las causas que provocaron el siniestro, manifestó que supuestamente la rueda estaba en mal estado y contó que mantiene diálogo con los familiares. “Yo cuando hablo con ellos le digo que lo siento mucho, yo también estuve ahí y podría haber sido uno más de ellos. Tuve un Dios aparte esa noche, yo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer a mi hijo y de verlo crecer”, manifestó.

Finalmente, detalló que tras afrontar un largo proceso de recuperación física y psicológica y luego de meditar durante mucho tiempo, decidió continuar en la fuerza y a base de esfuerzo logró un ascenso. “Yo pedí para hacer un curso, y bueno me dieron este año, y gracias a Dios egresé ahora el 24 de noviembre. Ahora soy Cabo”, finalizó.