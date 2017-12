Separados: El tremendo mensaje del Pelado López a Jujuy

El Pelado López y Jujuy Jiménez se separaron después de cinco años de relación. El martes confirmaron la noticia y aseguraron que la ruptura fue en los mejores términos.



En un extenso posteo en Instagram, ella explicó los motivos de la decisión. "Somos dos personas que se eligieron hace 5 años con mucho amor y hoy deciden no estar más juntos, justamente (y valga la redundancia) por el amor y el respeto que le tenemos a nuestra historia. Existen miles de factores en una relación, a veces la acumulación de pequeñas cosas termina matándola por mucho más amor que exista entre los dos. Y es en ese preciso momento donde por el amor y el cuidado a lo lindo que tuvimos juntos, decidimos soltarnos. Porque amar también es eso. Tener la capacidad y la inteligencia emocional justa para poder ver y entender que es lo mejor para el otro", comentó Sofía.



Y él también se animó a expresar sus sentimientos en la red social. Escribió un profundo mensaje en el que dejó claro que las cosas quedaron muy bien entre los dos.



"Gracias por el cariño en sus mensajes a los que conozco y a los que no", indicó el conductor. Luego le habló a su ex: "Y principalmente, gracias a vos @sofijuok por tu amor".



"El resto, lo que vieron por ahí... Tomar distancia sana y con respeto... para bien de los 2 y para cuidar nuestra historia...", siguió. Y completó: "No pasa muchas veces en la vida que dos personas se miren con tanto amor. Si pasa, hay que agradecer y cuidar. Y si es necesario, soltar... para que sea lo que tenga que ser".

