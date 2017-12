Peligran las fuentes de trabajo en las empresas cerveceras

Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, comentó la situación de la industria cervecera, ante la suba del impuesto interno. Impactaría en el precio y en el empleo.

“Aquellos que habíamos logrado explicar que la suba del impuesto a la cerveza y a la no suba a las bebidas con alcohol, nos deja en una situación competitiva muy compleja. Antes de ayer en el recinto cuando se debatía el proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reactivó el tema y hoy hay un dictamen que se va a debatir, entiendo que hoy, en donde la cerveza sube los impuestos específicos que paga del 8% al 17%, que en realidad es un 20%, mientras que los vinos y los champagne, por ejemplo para dar un caso no pagan impuestos, pagan cero. Esto es un poco inexplicable y un tanto discriminatorio para la industria, una industria que emplea muchísima gente y que tiene una extensión federal muy importante” informó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.







En cuanto al aumento en el precio de la cerveza, Barrales dijo: “Un aumento de los impuestos como éste podría llegar en un aumento al precio, porque es un impuesto que se traslada al precio, de entre el mínimo del 10%. Esto impacta en las ventas, porque las otras bebidas que podrían eventualmente competir con nosotros no aumentan los precios, porque no le subieron los impuestos. Esto podría hacer perder más o menos 120 millones de litros a nivel nacional, con un impacto lógico en lo que producen todas las cervecerías, y por ende en los turnos que ocupa la gente para producir esa cerveza. Lo peor de todo aquí es que se está discriminando una industria por sobre otra y entendemos que este trato no corresponde y no ayuda a quienes invertimos y producimos en el país” resaltó el Gerente de Asuntos Corporativos.

Finalmente dijo: “Estamos conversando con todos los legisladores de cada una de las provincias que producimos, todos reciben nuestros argumentos, la explicación de por qué esto nos afecta, tenemos buena recepción y entendemos que ellos defienden los intereses de las industrias y de los ciudadanos de este caso de Salta, vamos a ver qué pasa hoy en el recinto, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, hemos comunicado de todas las maneras posibles y ahora resta esperar que se debata y que ojalá la posición que tienen sus argumentos y que son racionales los argumentos, se pueda defender en el recinto esta tarde”.