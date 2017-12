Un hombre con antecedentes, violó a su hermana en Las Lajitas

El fiscal Oscar López Ibarra investiga un hecho gravísimo ocurrido en Las Lajitas, donde una mujer denunció que su hermano, de 39 años, abusó sexualmente de ella, tras simular un corte de luz. El hombre tendría otras denuncias en la capital salteña.

La víctima se presentó en la comisaría junto a otra hermana el 9 de diciembre. Visiblemente afectada contó que hace tres meses su hermano llegó a la casa que era de sus padres, donde ahora vive sola tras su fallecimiento.

Ese día entró a bañarse y se cortó la luz, cuando salió entró a su habitación y su hermano la agarró por detrás, le tapó la boca y le dijo: “calladita, no hables, no lo contes a nadie” y la atacó sexualmente. Desesperada intentó defenderse y le dijo “no me hagas esto, soy tu hermana”, algo que no le importó.

Minutos después salió de la habitación, dio la luz y se fue a bañar. Ella en shock sólo cerró la puerta con llave y se quedó inmóvil toda la noche. Al otro día pidió ayuda. En su denuncia aseguró que su hermano tiene otras denuncias por el mismo delito en la ciudad y que en aquel entonces había escapado a Jujuy.

El fiscal ordenó realizar varias pericias y la inmediata detención del sospechoso. Mientras se llevan adelante diferentes medidas de pruebas.