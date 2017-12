“Si el agua tuviera salmonella no habría una persona en la ciudad que no la tuviera”

Así lo aseguró el ministro de Salud, Roque Mascarello, en relación al falso rumor que corrió por redes sociales. Si bien reconoció que se registran algunos casos, son muy pocos y no tienen vinculación con el servicio.

Esta mañana, comenzó a circular por las redes sociales un falso rumor que hablaba de sobre presencia de salmonella, infección generada por una bacteria que genera problemas estomacales, en las redes de agua, situación que fue rápidamente desmentida por la empresa proveedora del servicio.

Al respecto, Roque Mascarello, ministro de la Salud de la provincia, también tiró por tierra la versión y catalogó de irresponsable la actitud de algunas personas de propagar un mensaje de estas características.

“Me parece una locura que ya no tiene límites lo que es capaz de hacer cualquier persona de manera irresponsable diciendo una cosa semejante. Salmonella puede haber un caso o dos, yo voy a notificar a través del área de Epidemiología cuantos son los casos, que son normales y habituales y no forman parte más de la habitualidad de los casos que existen en la provincia. De ahí a plantear como responsable al agua, me parece que hay una distancia enorme,” dijo a Canal 11.

En este sentido, aclaró que existen otros condicionantes, que tienen que ver más bien con las condiciones de higiene que se deben cuidar permanentemente. “Si las redes de agua tuvieran salmonella, no habría una persona en la ciudad que no estuviera con algún problema con estas características,” explicó.