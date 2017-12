Escándalo por la Reforma previsional: La opinión de los diputados salteños

Luego que por el escándalo generado en torno a la reforma previsional, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, decidiera finalmente levantar la sesión, los diputados nacionales por Salta, hablaron sobre el tema ¿Iban a votar a favor o en contra del proyecto presentado por el Gobierno Nacional?

En este sentido, Javier David, lamentó que la jornada haya sido ‘bochornosa y triste’ y que pese a las diferencias con la iniciativa, ni siquiera hayan podido debatirla. “Uno siente que el Congreso es un ámbito de debate, de ley, de poder decir las cosas que uno piensa, de proponer modificaciones, de poder avanzar y lo que vimos hoy realmente está muy lejos de eso,” dijo por FM Aries.

En cuanto a su postura, dejó en claro que iba a votar a en contra. “Me parecía inaceptable el proyecto tal y como estaba, me parece que no es el sector que pueda soportar este ajuste. Yo dije que no estaba de acuerdo con esta ley, quería dar el debate, quería decirlo, quería expresar porque y proponer lo que yo que pueden ser buenas modificaciones, pero no hemos tenido esa posibilidad,” indicó.







Por su parte, el diputado por Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, difundió un audio, también rechazando la idea promulgada por el presidente Mauricio Macri y con algunas de sus propuestas al respecto.

“El reglamento dice que la sesión tiene que empezar con 129 diputados, a los 30 minutos que es la tolerancia no hay 129, entonces se cae la sesión pero a partir de ahí la violencia de los diputados que no vieron a trabajar porque estaban atrás de la cortina, creo que no le hace bien a la democracia y se armó un escándalo que todos los vimos. Quien perdió hoy día fue el pueblo.

No estoy de acuerdo con esta reforma que a un jubilado se le quite para pagar gastos de un estado que es ineficiente. Habrá que resolverlo de otra forma para sacar un país adelante y yo presente proyectos tanto como que los políticos nos hagamos cargo de esto, poniendo 20 mil pesos cada uno a lo largo y a lo ancho del país o que el presidente, por decreto, sostenga las jubilaciones mínimas seguramente eso tendría una salida, pero hasta el momento la salida no está y la sesión terminó en un escándalo.”







En tanto el diputado por Unidad Ciudadana, Sergio “Oso” Leavy cuestionó la seguridad que se desplegó en los alrededores del palacio legislativo. “Vimos muy militarizado el Congreso, nunca había visto una cosa así, había gendarmes hasta en el recinto,” expresó por FM Aries.

Sobre la sesión, aseguró que el oficialismo en ningún momento consiguió el quórum que necesitaban, pese a que el presidente de la Cámara anunció que si lo tenían. “Nunca se abrió porque no había posibilidad de que se sesione si no había quórum. Espero que no salga por decreto de necesidad y urgencia, ponerlo a la fuerza,” espetó.

Antes de ingresar al recinto, el legislador también difundió el siguiente audio dejando bien en claro, que su voto iba a ser en contra.







Pablo Kosiner repudió la situación que se vivió durante la tarde de hoy y si bien no manifestó cual iba a ser su postura, se conoció que al igual que los tres legisladores anteriores, lo iba a hacer en contra.











Finalmente, Miguel Nanni y Martín Grande, si bien al momento de escribir esta nota no emitieron opinión alguna sobre lo acontecido, su vinculación con Cambiemos hace presumir que son los únicos dos salteños a favor de la reforma previsional.