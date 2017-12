Con un banderazo, los hinchas despidieron al plantel “Cuervo”

Central Norte visitará mañana sábado, a partir de las 19 horas, a Racing de Córdoba, por el partido de ida de la final del torneo Federal “B”. La revancha será el próximo miércoles 20, en el Dr. Luis Guemes.

El plantel partió anoche desde el Dr. Luis Güemes acompañado por una gran cantidad de hinchas que los despidieron con un emocionante banderazo.







El DT Acosta no confirmó el equipo que pondrá el sábado en Nueva Italia. La duda estaba en la presencia de Miguel Puntano por una luxación en el codo. Sin embargo, el goleador viajó con la delegación y se acrecienta la posibilidad de que juegue mañana. No obstante, el entrenador recién dará a conocer los once titulares el día del partido.

Central deberá traer un buen resultado de Córdoba para poder definir con tranquilidad de local ante su gente. Recordemos que para el partido de ida los hinchas del Cuervo no podrán ingresar ya que la dirigencia cordobesa determinó que se jugará solamente con público local.

El equipo sería con: Maino; Rudler, Turus, Formaggioni, Ayejes o Armella; Guzmán, Galarza, Ávalos, Rojas; Ceballos; Puntano o Aranda.