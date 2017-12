Chofer quedó en medio de una pelea de pasajeros: Hubo insultos, empujones y patadas

Minutos después de la medianoche, según lo informado por la Policía de Salta, un chofer de la unidad 7 “A” alertó sobre una discusión violenta entre una pareja y una mujer en el interior del colectivo.

Verónica, una de las testigos del hecho, ante los micrófonos de Radio Vos, contó que una mujer, de 31 años, atacó a otra simplemente “por mirarla”, situación que provocó la reacción de la víctima y también del concubino de la agresora, de 36 años, quien salió en su defensa.

En vista de ello, el chofer de la unidad se dirigió directamente a la dependencia policial. Al llegar, pidió a los agresores que se desciendan y ante la negativa, según contó la joven, “bajó a la chica de una patada”. "Creo que la mujer tiene alguna clase de discapacidad", dijo.

Los hechos posteriores quedaron registrados en imágenes que grabó una pasajera, quien se quejó de la violenta actitud del conductor. “Yo no quiero viajar con este colectivero, llévenlo también, no ven como la pateó a la chica, no puede reaccionar así, están los chicos”, se escucha gritarle a la policía.

Posteriormente, el chofer le comentó a la policía, en medio de insultos, que también intentaron agredirlo. “Esa loca de mierda me vino a pegar de arriba, yo le pegué el empujón, no me voy a dejar pegar de arriba”, manifestó, a la vez que señaló que no continuaría el recorrido. “Van a tener que esperar otro coche”, expresa.

En simultáneo, la Policía logró reducir y demorar a la pareja que discutía y asistieron a la pasajera agredida, mientras los demás pasajeros se quejaban de la actitud del conductor de la unidad.