Alumnos de Atocha sueñan con su cena de egresados: necesitan ropa

Fin de un ciclo, comienzo de otro, y como es costumbre, cada vez que se termina una etapa de la vida escolar, se corona con una cena de egresados. Como tantos otros, los alumnos de 7º grado de la Escuela Nº 4848 de Atocha, en la zona oeste de la ciudad, sueñan con su gran noche, pero no tienen los recursos para comprar la ropa que lucirán ese día.

Ante ello, Adriana García, encargada del comedor “Jesús te ama”, comenzó con una campaña por medio de las redes sociales, del Facebook de la institución, inspirada en el pedido de una de las nenas que quería un par de sandalias.

“Cuando la publico, como me sigue mucha gente, comparten 55 personas y no me parecía justo que 55 personas gasten en una sola niña entonces se me ocurrió que como tengo muchos niños en el comedor que necesitan, hablar con el director y pedirle autorización para que me permita porque son menores que nosotros podemos juntar los voluntarios tengan su sueño y puedan ser vestidos,” contó por Radio Salta.

Las repercusiones no tardaron en llegar a tal punto que una señora les obsequiará una torta gigante, un joven se ofreció como DJ, tendrán fotógrafo y también se sumaron maquilladoras y peluqueras. Muchos ya consiguieron la vestimenta, pero aún restan 42 nenas y 22 varones.

Son chicos de entre 12 y 15 años, cuyos talles de zapatos oscilan entre los números 36 y 41, que se los puede encontrar todas las tardes de 14:30 a 17:30 en manzana 142 C, lote 14 del barrio Atocha III.

“Ellos van a estar en ese horario para medirse, al que ya vestimos lo descartamos y vamos siguiendo con los otros, que están esperando. Lo mismo yo estoy todo el día acá en el comedor. La ropa es lo que más necesitamos,” dijo la señora.

Aquellas personas interesadas en colaborar, pueden asistir directamente al comedor o comunicarse al teléfono celular 154523904 (Adriana García). Tenes tiempo hasta el 20 de diciembre ¡Sumate!