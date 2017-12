El Tribuno/ Desde las 15, en la plaza General Gemes, se realizará una nueva edición del Concurso de Pan de Navidad Casero y Expo Pan donde se montarán los estands de los panaderos beneficiarios del Programa Pan Casero.

El evento incluirá una mateada y actuación de grupos musicales. Habrá importantes premios y una gran variedad de panes para degustar.

El municipio siempre busca generar propuestas que invitan al vecino a disfrutar al aire libre, y que favorecen a los productores locales. Ferias de artesanos o gastronómicas forman parte de la agenda de los fines de semana.

El pan casero es una de las facetas características de la localidad, que no pierde sus orígenes y tradiciones de campo. Irma Gutiérrez, secretaria de Acción Social del Municipio dijo: "A medida que fuimos dándole forma a este encuentro, vimos que cada uno tiene su receta particular e ingredientes secretos, que no pretendemos que revelen pero sí nos gustaría que se sumen al festival".

Para concursar los interesados deberán inscribirse en la Secretaría de Acción Social del municipio.

El intendente Esteban Ivetich manifestó que como en años anteriores el municipio está distribuyendo el pan de navidad para todos los vecinos, casa por casa.