Pampita y Pico Mónaco: un año de amor, negocios, terceros en discordia y ¿ruptura?

La historia de amor entre la modelo y el tenista despertó un gran interés, acaparó las tapas de las revistas y los portales de noticias. A pesar de los compromisos, Carolina Ardohaíny Pico Mónaco supieron organizarse para hacer viajes y compartir momentos de privacidad, además de pasar tiempo juntos con los hijos de ella. Pero algo pasó y el romance del añó comenzó a transitar por un aguda crisis. ¿Hubo una tercera en discordia?

Desde hace poco más de dos semanas, el ex tenista y la jurado deShowMatch no se hablan, o lo hacen lo justo y necesario. También dejaron de mostrarse muy enamorados en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde solían intercambiar -casi todos los días- mensajes melosos y videos románticos.

Según contaron en los Ángeles a la mañana, los tortolitos dejaron de pasar los fin de semana juntos. ¿Por qué? Pampita “habría encontrado algo en el teléfono de Pico”, un mensaje, que lo deja fuera de juego. “Se habla de Sol Pérez aunque ella lo desmiente“, agregó Ángel De Brito.

Frente a esto, Sol Pérez hizo su descargo en Twitter y hasta juró que no tuvo ningún affaire con el ex tenista. "Chicos no tengo ni el número de pico no digan pelotudeces. Yo voy al programa #porunamoneda porque me invitan, es mi laburo. Eso no quiere decir que yo me mande mensajes ni con Pico ni con el Pollo. A mi me invita la producción", remarcó.