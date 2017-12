Juan Darthés, tras las acusaciones de Calu Rivero: "Vayamos a la Justicia y si soy culpable me haré cargo"

"Sin embargo 4 años después en una nota con Catalina Dlugi ella dice que sintió acoso en Dulce amor, generando una especulación variada en el cual me generaba un daño terrible porque yo estaba emparentado con un violador serial", comentó Darthés.

"Ella podría haber dicho si no se sentía cómoda con alguna escena, no se puede pensar que uno tendría una actitud inapropiada en ese contexto, si no querías hacer alguna escena, no la hacías, no había presiones", dijo el actor y añadió que nunca tuvo "una relación con Rivero fuera del set" pero que entonces sí recibió un mensaje directo de la actriz en Twitter en el que ella le pedía que en las secuencias "fueran despacio". "El director Hugo Moser estaba en las escenas y daba indicaciones. No se puede pensar que uno tenga una actitud inapropiada en ese momento", sostuvo el actor.