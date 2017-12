Fuerte imagen de Natacha Jaitt tras ser golpeada por su ex

Natacha Jaitt vivió un mal momento esta madrugada cuando al salir de su casa, fue sorprendida por su ex pareja que la golpeó y huyó. La conductora de El Ascensor denunció durante la tarde del domingo el episodio.



"Fui a comprar cigarrillos cerca de casa a la madrugada… estaba oscuro, detrás de un árbol salió mi denunciado ex, trompada, grité y huyó", escribió Jaitt en su red social acompañada por una imagen de su rostro golpeado.



Y agregó: "¿Hasta cuando voy a sobrevivir? La Justicia hará que me mate por no tenerlo ya preso". En otra publicación, Natacha pidió: "Que Dios me de fuerzas para que no me gane y pueda ayudarlas a todas. Si muero … luchen, no paren de luchar".



En julio de este año, Natacha Jaitt ya había denunciado a su ex públicamente por intentar intoxicarla con droga mientras disfrutaba de una noche de fiesta en una disco de Ramos Mejía. El hombre, cuyo nombre no quiere revelar, tiene varias ordenes de restricción para no acercarse a ella, pero las ha violado a todas.



