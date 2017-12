Recorre miles de kilómetros para encontrarse con su amante y quien le espera es el marido

Este hombre no esperaba la sorpresa que le esperaba en el encuentro que tenía programado con su amante en China. Después de haber recorrido miles de kilómetros para encontrarse con la mujer que había conocido por Internet, quien le esperaba era, nada más y nada menos que, el marido de la mujer y un grupo de amigos.



Este insólito momento se produjo debido a que el hombre no se percató de que con quien había concertado la cita no era su amante, sino el marido de esta.



Según recoge La República, el marido se hizo pasar por su mujer para pillar la infidelidad de su esposa. Después de varios kilómetros de viaje, el hombre se encontró con el escarmiento que le tenían preparado el marido de su amante y sus amigos.



Aunque no se conoce con exactitud en que lugar de China ha pasado, si se sabe que fue en un lugar muy concurrido de gente que pudo ser testigo del bochornoso momento.