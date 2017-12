Gasalla se sacó la peluca y entre lágrimas sorprendió a Susana

"Siempre que trabajé con vos fue un disfraz, me parece que tenemos edad los dos para que hablemos como personas", sorprendió Antonio Gasalla al sacarse la peluca y dejar a su personaje de La Abuela a un lado por unos minutos, para despedirse de Susana Giménez.



De inmediato, y en medio de los aplausos del público que había ido al Gran Rex a presenciar el último programa del año de la diva, el actor se emocionó y se puso a llorar: "Te quiero agradecer mucho, tengo recuerdos enormes".



"Los recuerdos son mutuos", respondió la conductora,aunque menos emocionada que su colega, y siguió: "16 o 17 años trabajando juntos, nunca tuvimos libreto, vos siempre con esa rapidez mental inventando… yo hago la segunda porque sos un actor fabuloso".



"No importa", dijo Gasalla y recordó a Luis Cella, uno de los productores históricos de la diva fallecido en el 2013 y luego se dirigió a ella: "Tenés algo particular. Como persona te conozco menos porque he ido a tu casa 20 veces, hemos charlado. Tenés una calidad como persona que te hace querida por el pueblo y aportas lo mejor en cada espectáculo".



"Espero que la abuela sea un recuerdo…", dijo emocionado y ella interrumpió: "¡Imborrable!". En medio de los aplausos, Susana lo abrazó, lo besó y lo despidió de pie.



Luego de haber hecho durante este año el sketch de La empleada pública, el actor había abandonado el ciclo a fines de septiembre para ir a trabajar a Estados Unidos. Aunque con algunas interrupciones, Gasalla estuvo en el programa desde 1998 haciendo su personaje de La Abuela, en el que hacía a la anfitriona hablar de todo.



Entre todos los temas que tocaron durante la charla antes de que el actor se sacara la peluca, estuvieron los Tato: "Hubo un premio hace poquito, a Mirtha, candidata a no sé cuántos premios, no le dieron ni uno", arrancó La Abuela.







Susana reconoció que ella también tenía cinco nominaciones como La Chiqui y que tampoco se había llevado ninguna estatuilla, pero Gasalla destacó que la diferencia era que ella no había asistido a la ceremonia: "Es que mi instinto no falla", bromeó Su y cerró el tema: "No voy mucho porque los dos años que fui no gané y las personas que ganaban no tenían tanto trabajo. Me da igual, yo voy al Martin Fierro y chau".



Anteriormente el actor, entre chiste y chiste, había intentado averiguar cómo era la situación sentimental actual de la conductora: "Hablando de revolcar, ¿y tu novio?" y ante la negativa de Giménez, insistió: "Lo largaste, lo vi triste al morocho. Soy vieja y antes se decía novio, ahora se dice de otra manera".



Más tarde, ella contó que antes de ir a Miami durante las vacaciones iría a su casa en Punta del Este con sus perros y develó una intimidad: "Duermo con uno que se llama El Cholo" y ni lenta ni perezosa, La Abuela retrucó: "¿Dormís con El Cholo? Hay un Cholo que maneja el remis".