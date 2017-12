Enojo: Acusan a empresa de contaminar el dique Cabra Corral

Grande fue la indignación de los salteños luego de advertir a una embarcación de la conocida compañía “Extreme Games” derramando combustible sin ningún tipo de miramientos. “Ellos sabían lo que pasaba, pero estaban como si nada, como si no les importara”, se quejó un pescador en el puente.

Ayer, salteños manifestaron su bronca e indignación contra la conocida empresa “Extreme Games”, que explota el Dique Cabra Corral a través de una nutrida variedad de deportes, por - según manifestaron - contaminar sin ningún tipo de miramientos el espejo de agua, ubicado en Coronel Moldes.

A través del popular grupo de Facebook "Salteño y pescador", manifestaron que una de las embarcaciones de la compañía perdía combustible - situación que también puede observarse a través de imágenes -, algo que, según expresaron, poco les importó. “Estaban como si no les importará, me re c… de bronca porque no cuidan”, expresó un pescador.







En la oportunidad, consideraron incomprensible que una empresa que, según sus palabras, “vive del Dique Cabra Corral”, muestre tamaño desinterés. “Fui a pescar al puente y me dio tanta bronca ver cómo esta empresa contamina”, se quejó.

En tanto, otros apuntaron a la falta de control por parte de las autoridades correspondientes y pidieron que tomen cartas en el asunto.