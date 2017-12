Se hospedó en una posada céntrica y salió con “picaduras de ácaros”

Una mala situación vivió una turista en su paso por la Ciudad de Salta, dado que en el hotel donde se alojó sufrió picaduras y comezón por todo su cuerpo a causa de, según le habrían dicho, eran “ácaros de paloma” que habían en su colchón.

Erika Kraus es la turista porteña que se comunicó con InformateSalta para relatar lo que le tocó vivir. “Me hospedé en Posada Casa de Borgoña (ubicado en calle España) por cuatro días, y al 1er día estaba toda picada por algo, no sé qué fue”, relató a la vez que contó que “en la recepción me dijeron que eran ácaros de paloma, pero que no comente lo que me avisaron”.

Tras la primera noche, la situación no mejoró. Según las palabras de Erika, desde la recepción prometieron echar insecticida en la habitación, pero que no lo hicieron, dado que no les realizaron el servicio de limpieza. Al volver a las piezas, encontraban todo como lo habían dejado, con las camas sin tender.

Erika señaló que, por suerte, las picaduras estás desapareciendo de su cuerpo, pero que hasta ahora “estuve con antialérgicos, ibuprofeno; ahora me quedaron cascaritas en la piel, pero en su momento tenía como 50 picaduras por todo el cuerpo, en las piernas, en las partes íntimas; a una amiga también le pasó lo mismo”.

Malestar

La turista precisó a InformateSalta que, en su paso por la posada, pudo divisar el depósito donde guardaban los colchones. Según expresó, estaba “sucio, con humedad”.

Ante lo vivido, Erika aseveró a este medio que intentó comunicarse con autoridades, tanto provinciales, municipales y de Turismo, a fin que pudieran tomar cartas en el asunto, esperando como mínimo una inspección a la posada “para que no le pase a otros huéspedes”.

Sin embargo, hasta el momento no logró obtener una respuesta de ningún organismo. En su espera, pudo conocer quejas de otros ex inquilinos, los cuales también tuvieron malas experiencias en el alojamiento.

¿Qué son los ácaros de paloma?

Hay varias especies de ácaros llamados ácaros de las aves. Estos incluyen el ácaro de palomas. son parásitos de aves y por lo general se encuentran en las aves o en sus nidos. En ocasiones, los ácaros de aves vagan lejos de los nidos de aves y se encuentran en interiores. Los ácaros de las aves pican a los humanos, en su mayoría son una molestia y fastidio.